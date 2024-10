La comunicazione aziendale nel terzo millennio sarà al centro dell’incontro che si svolgerà venerdì 18 ottobre ore 20.30 nella sede del Rione Verde di Faenza (via Cavour, 37). Sarà una serata, aperta al pubblico, nel corso della quale si parlerà di imprenditoria nelle PMI e del ruolo dei consulenti.

Gianluca Sardelli e Davide Lega, moderati da Antonina D’Angelo, dirigente medico dell’Ausl della Romagna, scrittrice e psicoterapeuta, nel corso dell’appuntamento forniranno utili consigli e suggerimenti su come devono interagire imprenditore e consulente per rendere proficua la collaborazione e che tipo di comunicazione aziendale occorre costruire per essere efficaci e proiettati al futuro.

La categoria delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro.

Gianluca Sardelli è consulente di management nell’ambito dell’organizzazione, della gestione delle risorse umane e della comunicazione, con un’esperienza trentennale come project manager e come esperto di team building.

Il faentino Davide Lega è autore di libri, divulgatore, docente e formatore in scuole superiori, agenzie interinali e di intermediazione nella formazione, aziende e privati. Si occupa di consulenza aziendale e manageriale.