All’indomani dell’alluvione di settembre il Comune di Faenza ha deciso di sostenere economicamente le famiglie che hanno subìto danni a causa delle eccezionali e ripetute alluvioni degli ultimi sedici mesi.

In risposta alle difficoltà della popolazione colpita, l’amministrazione comunale ha deciso di costituire un ‘Fondo alluvione’ con una iniziale dotazione di 1,6 milioni di euro, che consentirà di erogare un contributo di 10mila euro alle famiglie coinvolte dagli eventi alluvionali sia a maggio 2023 che a settembre 2024.

Il Fondo, approvato ieri sera all’unanimità dal Consiglio comunale attraverso un’apposita variazione di Bilancio, è costituito in parte da risorse proprie dell’Ente e in parte da donazioni private inizialmente destinate ad altri progetti, che verranno rifinanziati sul Bilancio 2025.

Si sottolinea che il sostegno economico deciso dal Comune di Faenza è aggiuntivo e integrativo rispetto al contributo di immediato sostegno (CIS) relativo all’alluvione di settembre 2024, del quale ancora non si conoscono importi e modalità di erogazione.

Obiettivo dell’amministrazione comunale, infatti, è di offrire un sostegno economico immediato, che, a differenza di CIS e CAS, consenta di rendicontare tutte le spese sostenute per le necessità del nucleo familiare come utenze domestiche (luce, acqua, gas), spese mediche, assicurative, rate mutui, acquisto di beni di prima necessità, compresi telefoni cellulari, bici, monopattini, auto, elettrodomestici, arredi, abbigliamento, etc. Saranno inoltre considerate ammissibili altre tipologie di spese non espressamente indicate ma conformi alle finalità del contributo.

Beneficiari

Il sostegno economico può essere richiesto da ogni nucleo familiare residente a Faenza che abbia subìto due alluvioni, a maggio 2023 e settembre 2024, nella medesima unità immobiliare presso la quale il nucleo familiare risulta avere residenza continuativa dal 15 maggio 2023 al 18 settembre 2024. Il contributo è riconosciuto per i soli casi di allagamento, per effetto dei fiumi, dei locali ad uso residenziale posti al piano terra.

Tempi, scadenze e modalità

La domanda può essere presentata da domani, giovedì 17 ottobre al 13 dicembre 2024. La rendicontazione delle spese deve essere effettuata entro il 30 settembre 2026. Il contributo sarà erogato in due tranche: un acconto di 8.000 euro e un successivo saldo fino all’importo massimo del contributo stesso.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata

di persona previo appuntamento presso lo Sportello Emergenza di Faenza (Via XX Settembre, 3), chiamando lo 0546-691313 o utilizzando il portale di prenotazione appuntamenti: https://romagnafaentina.cloud.incifra.it/booking/ (Selezionare: EMERGENZA ALLUVIONE FAENZA-Via XX Settembre 3 > DOMANDE CAS, CIS E CONTRIBUTI)

online: tramite il Portale dei servizi a Cittadini e Imprese:

https://vbg.provincia.ra.it/sportellopolifunzionale/index/B188/X2