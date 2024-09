Alluvione, un anno dopo. ‘Quel che conta – Dieci ritratti a un anno dall’alluvione in Emilia-Romagna’, la mostra fotografica legata al volume con gli scatti realizzati da Marco Onofri e la prefazione di Daria Bignardi, ora in esposizione a Faenza. Inaugurata a maggio 2024, un anno dopo i fatti alluvionali di maggio 2024, la mostra fotografica con gli scatti del fotografo forlivese Marco Onofri è stata allestita ed è visibile nel Salone delle Bandiere della Residenza Municipale di Faenza, in piazza del Popolo 31.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a venerdì 13 settembre negli orari di apertura della Residenza Municipale.