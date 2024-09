Grave incidente in A14 subito dopo lo svincolo per Ravenna, in direzione Bologna. Ferito un motociclista, caduto dalla propria moto. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno. A dover far luce su quanto successo sarà la Polizia Stradale di Forlì. Da quanto raccontato da alcuni testimoni, la caduta sarebbe dovuta ad un urto con un’automobile. Il centauro è quindi rovinato a terra ad alta velocità, riportando gravi ferite e traumi.