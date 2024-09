Almatek festeggia i primi vent’anni della sua attività

“Da bottega artigianale per l’impiantistica elettrica civile ad azienda di caratura nazionale, che oggi ha 50 dipendenti e cura progetti multilivello per l’industria, l’impresa e l’agricoltura tra riqualificazione energetica, domotica, fotovoltaico, automazione e manutenzione. È la Almatek di Russi, azienda con sede in via Palestina 9, che lo scorso giovedì 5 settembre ha festeggiato i primi vent’anni della sua attività e i grandi risultati conseguiti nella bella cornice di Villa Rota, a Piangipane. Il titolare Antonio Mastroluca e i suoi fratelli Emanuele, Marco e Serena hanno coinvolto un centinaio di persone per la serata, che oltre ai dipendenti ha visto la presenza della sindaca di Russi Valentina Palli, i presidenti regionale e provinciale di Confartigianato Davide Servadei ed Emanuela Bacchilega, oltre a numerosi partner, fornitori e clienti con i quali l’impresa di Russi ha stretto rapporti ed elaborato progetti nel corso degli anni.

“Siamo un bel gruppo, cresciuto insieme tra sfide, difficoltà ma anche tanti successi – ha detto Antonio Mastroluca, presidente anche della sezione locale di Confartigianato -. Se oggi Almatek può curare ogni aspetto dell’impiantistica civile e industriale, fornendo progetti ‘chiavi in mano’ e assicurando piani manutentivi, lo dobbiamo a un’idea di impresa molto versatile, certo, ma anche ad una squadra dinamica, responsabile e motivata, e a clienti e collaboratori lungimiranti almeno quanto noi”.

La serata a Villa Rota è partita con un aperitivo ed è proseguita fino a sera inoltrata, con l’esilarante intervento del comico Duilio Pizzocchi durante la cena. Una festa che vale come meritata celebrazione per il raggiungimento di risultati invidiabili, e che nel percorso tracciato da Almatek rappresenta la tappa di un viaggio imprenditoriale che prosegue, passando anche dal riallestimento degli uffici e dal rinnovamento del sito aziendale (almatek.eu) e dei profili social.”

LA STORIA

La Almatek di Antonio, Emanuele e Marco Mastroluca è una realtà imprenditoriale oggi di livello nazionale, che fin dai primi anni ha dato prova di una versatilità non comune, mostrando particolare attenzione al tema della manutenzione degli impianti, spesso trascurato. “Ci siamo gradualmente specializzati in vari campi legati all’impiantistica – spiega Antonio Mastroluca -, dal digitale terrestre al condizionamento degli ambienti, fino a lavori per il settore termale che ci hanno resi molto richiesti, e poi alla domotica, che oggi è fondamentale e in continua evoluzione. Nel 2008 fu molto importante per noi la sfida del fotovoltaico, che ci ha visti per anni installatori di fiducia di Cofra Energy”. Nel 2010 Almatek diventa una Srl e nel 2013, con la crisi del fotovoltaico, l’azienda russiana sceglie di progredire ulteriormente, senza abbandonare i clienti. “Abbiamo portato avanti i rapporti lavorativi in essere – conferma Mastroluca -, occupandoci della manutenzione degli impianti con un ufficio ad hoc che abbiamo creato al nostro interno, per seguire pratiche e adeguamenti normativi, anche grazie al supporto della cooperativa Mirasole di Coldiretti”.

Sul territorio, Almatek nel 2008 entra nel consorzio di artigiani Sinelco per strutturarsi e potenziare le capacità di gestione di commesse più impegnative. Nel 2016 crea una squadra edile per eseguire opere in cartongesso, finiture di interni ed esterni, ampliando la gamma dei servizi da offrire. Nel 2019 rileva gli ex dipendenti del consorzio e poco dopo la storica ditta Ferretti di Russi. “In poco tempo – ricorda Mastroluca – siamo passati da una ventina scarsa di addetti a quasi il doppio della forza lavoro. L’aumento delle commesse è stato fisiologico”. Così sono nate collaborazioni con grandi marchi come Poltronesofà e Woolrich, nonché la possibilità di lavorare come ‘General Contractor’, che cura ogni aspetto dei progetti di riqualificazione energetica, dal contratto alle asseverazioni, fino alla manutenzione. La capacità gestionale si è affinata negli anni del Superbonus, durante i quali Almatek si è molto esposta, portando però a termine ogni commessa.

L’attaccamento al territorio dell’azienda è stato comprovato ulteriormente dalla prontezza dei suoi dipendenti nei giorni dell’alluvione. “C’era tantissimo da fare e noi potevamo dare una mano a molte persone – racconta Mastroluca -. Così, in breve tempo abbiamo organizzato un servizio di pronto intervento, gratuito, per il ripristino degli impianti nelle situazioni più compromesse. Andavamo dove ci chiamavano, a Russi e in buona parte della Bassa Romagna, e questo genere di interventi è proseguito per circa un anno, fino a poco tempo fa”.

L’AZIENDA OGGI

Almatek ha ormai raggiunto i 50 dipendenti e si muove in perfetto equilibrio tra impiantistica industriale e civile, domotica, fotovoltaico, manutenzioni e progettazioni ‘chiavi in mano’. L’azienda sta intraprendendo un percorso per ottenere la certificazione ESG, che assicura la sostenibilità dell’impresa sotto ogni punto di vista: sicurezza finanziaria, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti. “Sono la nostra vera forza – conclude Antonio Mastroluca -, fondamentali per rendere dinamica l’azienda. Puntiamo molto sulla formazione, per coinvolgere e responsabilizzare chi lavora per noi. Questo si traduce in un clima di fiducia che si trasmette anche ai clienti”.