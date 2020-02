Fondazione Ravenna Manifestazioni indice una selezione di personale per l’assunzione a tempo determinato di un macchinista teatrale e un elettricista e operatore consolle luci, entrambi per il periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2020, salvo eventuale proroga a norma di legge. I selezionati entreranno a far parte della squadra tecnica e saranno impegnati nelle attività relative alla programmazione del Teatro Alighieri e di Ravenna Festival. La domanda di candidatura deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 13 Marzo 2020. Gli avvisi di selezione, contenenti le istruzioni per presentare la propria candidatura, e le domande da compilare possono essere scaricati dal sito www.teatroalighieri.org.



Il macchinista teatrale dovrà occuparsi in via esemplificativa e non esaustiva, di: montaggio e smontaggio scenografie in palcoscenico e in altri spazi di spettacolo utilizzati dalla Fondazione; interventi di falegnameria per una migliore funzionalità del materiale scenico; coadiuvare le operazioni di carico-scarico e movimentazione dei materiali di competenza del reparto; pulizia del palcoscenico in conseguenza degli interventi di competenza del reparto; operazioni di movimentazione delle scene durante gli spettacoli e prove.

L’elettricista e operatore consolle luci è il tecnico delle luci e dell’impianto illuminotecnico, colui che effettua la dislocazione e l’allestimento degli apparecchi illuminanti e degli effetti teatrali, che monta, assembla e manovra l’impianto sia in palcoscenico che in consolle sotto le indicazioni e direttive del regista, del disegnatore luci e del responsabile di palcoscenico. Svolge altresì tutte le mansioni accessorie, e anche di manutenzione, collegate a tali adempimenti.

Il macchinista e l’elettricista selezionati risponderanno direttamente al responsabile tecnico e, in seconda, ai rispettivi capi reparto.