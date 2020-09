Faenza e la Bassa Romagna festeggiano il passaggio del Gran Premio Nuvolari

Pausa sportiva nella domenica dedicata alle elezioni con le “vecchie signore” del Gran Premio Nuvolari, arrivate in Piazza del Popolo a Faenza dove ad attenderle c’erano curiosi e appassionati e la scuderia Alpha Tauri che ha esibito le vetture vittoriose al Gran Premio di Monza nel 2008, quando ancora si chiamava Toro Rosso, e quest’anno. Le auto d’epoca iscritte alla manifestazione sportiva hanno raggiunto Faenza provenendo da Meldola e hanno attraversato il centro storico percorrendo Corso Saffi e Corso Garibaldi. In piazza il controllo a timbro, per poi dirigersi in direzione Lugo, Conselice, Argenta e a nord, verso Ferrara, prima del grande arrivo a Mantova