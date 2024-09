«L’Ora Blu» è il titolo di una serie di eventi promossi da Caviro per condividere assieme quel «momento sospeso in cui il cielo si tinge di blu e la luce del tramonto lascia spazio al cielo stellato». Dopo le serate a Cesenatico e Rimini, la rassegna itinerante dedicata ai Vigneti Romio Novebolle si ferma a Casa Spadoni di Faenza per una serata a bordo della piscina Altromare (via Granarolo 99, Faenza).

L’appuntamento è programmato per giovedì 12 settembre a partire dalle 18.30 ed è stato organizzato per offrire ai partecipanti tre diversi abbinamenti gastronomici al celebre vino Novebolle Romagna DOC Spumante (Bianco o Rosato). Il tutto accompagnato dalla musica di Dj Checco Tassinari.

Per chi ama l’atmosfera di un aperitivo informale, la cucina di Casa Spadoni propone tre tapas (due di mare e una vegana) servite con una bottiglia di Vigneti Romio Novebolle Romagna DOC Spumante Bianco o Rosato (30 euro). Chi, invece, opterà per la cena completa potrà scegliere tra un menu di pesce (una tapas di pesce e paccheri al sugo bianco di mare, costo 38 euro) e un menu vegetariano (una tapas vegana e tortelli di patate con pesto leggero e mandorle, costo 32 euro), entrambi accompagnati da una bottiglia di Vigneti Romio Novebolle Romagna DOC Spumante Bianco o Rosato. In alternativa sarà possibile anche scegliere tra alcune opzioni del menu alla carta dedicato alla serata.