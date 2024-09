l dirigente faentino del Popolo della Famiglia esprime più di qualche perplessità circa gli interventi di messa in sicurezza di alcune arterie stradali, attenzionate dalla amministrazione comunale.

“Siamo davvero sicuri che l’installazione degli autovelox sia il solo strumento per garantire la sicurezza stradale ed evitare incidenti?

Riteniamo infatti opportuno segnalare- afferma Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza – che oltre ai Velox, nelle strade attenzionate dal comune, ovvero brisighellese, modiglianese e Via Madrara, occorrono interventi correttivi e manutenzioni, come allargamento della carreggiata e maggiore illuminazione. Per non parlare poi della continua distrazione degli automobilisti con i telefoni cellulari, su cui sarebbe bene pene ancora più severe rispetto a quelle attuali.

Lo strumento del Velox è sicuramente un valido strumento – osserva Vitali – per limitare eccessi di velocità e quindi situazioni di eventuale pericolo: utilizzato però in maniera indiscriminata finisce poi per vessare i cittadini e risolvere solo una piccola parte dei problemi.

Rammentiamo infine che occorre una legge Nazionale per chiarire la questione sulla omologazione ed installazione degli autovelox; le sentenze degli ultimi mesi hanno infatti scoperchiato una situazione assai antipatica di Velox installati senza essere omologati.

Un circolo vizioso che tra ricorsi e contro ricorsi costa risorse ai cittadini ed alle amministrazioni.”