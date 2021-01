Ex Caserma Dante Alighieri: il sindaco visita l’area dove sorgerà il nuovo parco urbano

Questa mattina il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha visitato il cantiere all’interno dell’area dell’ex Caserma Dante Alighieri, dove sono stati completati i lavori di demolizione. Dalla macerie nascerà infatti un nuovo parco urbano, che potrebbe venire inaugurato già nella prossima estate. Nel parco verranno mantenuti alcuni elementi che rimandano al vecchio utilizzo militare dell’area, come le torrette presenti lungo le mura, ma verranno realizzati anche orti, giardini, spazi per i bambini e per gli studenti e anche un piccolo bar. Nell’area inoltre attualmente di proprietà della Cassa depositi e prestiti, il sindaco spera che nel futuro venga realizzata una nuova struttura ricettiva che si affaccerebbe proprio sul parco.