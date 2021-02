Fase 2 della campagna vaccinale: popolazione suddivisa in 6 categorie, si parte dai soggetti a rischio

6 categorie per suddividere la popolazione nella fase 2 della campagna vaccinale. Con l’avvio delle vaccinazioni agli over 85 la prima fase della campagna vaccinale contro il coronavirus è entrata nel suo stadio finale. In certo qual modo, dall’1 marzo inizierà la seconda fase, con l’avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico. In questo senso le regioni si sono mosse in ordine sparso. Nel frattempo però, a livello nazionale, la popolazione è stata suddivisa in sei fasce che scandiranno il proseguo delle somministrazioni di massa. La precedenza verrà data ai soggetti a rischio a causa di varie patologie. Come sono state organizzate le 6 categorie lo ha spiegato Claudio Vicini, direttore del Dipartimento Testa – Collo dell’Ausl Romagna, in una diretta Facebook con l’Onorevole Marco Di Maio.