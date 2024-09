Interrogazione con risposta in Consiglio comunale

“Assenza di manutenzione del verde in via Medardo Padovani “

“Un Cittadino ci segnala l’assenza di manutenzione del verde in via Medardo Padovani da parte di Azimut spa, tenuta a farlo.

Tale segnalazione mi giunge dopo che la stessa è stata portata all’attenzione dei competenti uffici comunali e di Azimut spa, ma evidentemente senza esito.

È inaccettabile che chi è tenuto a farlo non curi nel modo migliore il verde pubblico, ed il problema non è solo di via Medardo Padovani ma riguarda un po’ tutto il verde pubblico cittadino.

Per maggiore chiarezza allego all’interrogazione la segnalazione fatta agli uffici comunali dal nostro Concittadino e relative foto che meglio delle parole illustrano il problema.

Tutto ciò premesso, si chiede al Sindaco ed all’Assessore competente di:

1. Verificare lo stato di manutenzione del verde in via Medardo Padovani e richiedere l’intervento urgente di Azimut spa;

2. Conoscere se e quali tipi di controllo vengono fatti su chi per contratto è tenuto a manutenere il verde pubblico, se e quali penali esistono e vengono applicate in caso di mancata o non corretta manutenzione del verde stesso.

Si ricorda che i soldi dati a chi gestisce servizi pubblici, sono soldi dei Cittadini e come tali vanno spesi correttamente e nel migliore dei modi nella consapevolezza che chi si aggiudica un appalto per un servizio pubblico è tenuto NON SOLO ad incassare i nostri soldi ma SOPRATTUTTO ad adempiere e nel migliore dei modi, al dovere di svolgere il servizio pubblico.”