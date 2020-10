Panizza (Gruppo Misto): “Riaprire la piscina per le persone con disabilità o per chi svolge terapie in acqua”

Emanuele Panizza, consigliere comunale del Gruppo Misto, ha scritto ieri un comunicato indirizzato al sindaco Michele de Pascale chiedendo la riapertura della piscina comunale, chiusa in seguito all’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, per tutte quelle persone che abitualmente fruiscono della piscina per svolgere terapie o per le persone con disabilità che trovano nel nuoto un modo per sfogarsi e per restare in salute. L’ultimo decreto firmato da Conte infatti sospende le attività di palestre, piscine e centri benessere fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.