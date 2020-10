Per il prossimo weekend, dedicato ad Halloween, Ravenna Incoming propone una serie articolata di visite guidate, alcune delle quali animate anche da figuranti. La storia di Ravenna è caratterizzata da di forti passioni, intrighi politici, questioni d’onore, vendette, omicidi, fantasmi ed esoterismo… dietro il suo innato splendore, la città svela il suo volto più intrigante e sconosciuto, che le visite guidate metteranno in evidenza per una serata da brivido.

Anche per i bambini, sono in programma itinerari dedicati alla ricerca di fantasmi e mostri che hanno animato la nostra città.



Tutte le visite guidate si svolgono in modalità di assoluta sicurezza: con un numero massimo di 15 persone, il distanziamento tra partecipanti, l’utilizzo di radioguide.

Ecco il programma completo delle visite in programma:



30 ottobre ore 18 – Ravenna misteriosa – un percorso alla scoperta dei sarcofagi e delle tombe monumentali negli angoli suggestivi della città. (per adulti)



31 ottobre ore 16 – Trick or tour – Leggende, misteri, personaggi insoliti e curiosità a spasso per Ravenna… per un tour da paura! (adatta alle famiglie)



31 ottobre ore 18 – Caccia ai fantasmi! – nella serata di Halloween si aggirano per Ravenna gli spiriti dei personaggi del passato. Chi incontreremo durante la visita? (adatta alle famiglie)



1 novembre ore 18 – Ravenna Noir – un percorso alla scoperta dei luoghi teatro di cruenti fatti di sangue nella storia di Ravenna. (per adulti)

Per informazioni e prenotazioni,

https://www.ravennaexperience.it/it/activity/230144/halloween-a-ravenna