Tornano a colpire con sempre maggiore frequenza le truffe legate al covid. Con il ritorno dell’aumento dei casi di positività, i truffatori hanno ripreso a chiedere alle proprie vittime denaro con la scusa del virus. Il contatto è quasi sempre di tipo telefonico. Alla vittima, anziana, viene notificato che un parente è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni e che sono necessari fondi per garantire una terapia salvavita in realtà inesistente.