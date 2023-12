Alla Nave ONG GEO BARENTS di Medici Senza Frontiere, attualmente in area SAR Libica, con a bordo 221 migranti (recuperate prima 121 persone e successivamente altre 100 e tuttora impegnata in un’altra operazione di salvataggio con numero di persone ancora imprecisato) è stato assegnato come POS il Porto di Ravenna.

L’arrivo previsto è per il 2 gennaio p.v. in serata o per il giorno 3 in mattinata.

Oggi pomeriggio alle ore 15.30 in Prefettura ci sarà una riunione di coordinamento della macchina organizzativa, presieduta dal Prefetto Castrese De Rosa, che già si è attivata per i precedenti sei sbarchi.

L’approdo potrebbe avvenire al Terminal di Porto Corsini se l’arrivo previsto è per il giorno 3 gennaio o presso un’altra banchina che sarà individuata nella riunione di oggi in quanto il 2 e il 4 gennaio è previsto a Porto Corsini l’attracco di una nave da crociera.