“La situazione di carenza di liquidità che molte delle aziende del nostro territorio stanno attraversando, così come il continuo incremento dei tassi di interesse a cui stiamo assistendo sui mercati, sta creando difficoltà operative, gestionali, finanziarie ed economiche a tante di esse.Molte di loro sono state oggi chiamate ad eseguire opere ed interventi legati ai danni dell’alluvione, molte di loro parteciperanno ai bandi che si apriranno nei mesi a venire. Potenziali ritardi nei pagamenti potrebbero pregiudicare da un lato la buona esecuzione dei lavori, anche in termini di rispetto dei tempi assegnati, e dall’altro porre a rischio la vita stessa delle imprese” a farlo notare è Stefano Bertozzi, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, annunciando una mozione presentata proprio per la discussione in assemblea consiliare, dal titolo “Interventi d’aiuto fornitori della pubblica amministrazione impegnati in interventi sui teritori alluvionati.

“L’Amministrazione Comunale ritengo possa avere gli strumenti sia per avviare un’importante opera di sensibilizzazione di tutti gli Istituti di Credito, locali e nazionali comunque presenti sul territorio, sia per offrire loro strumenti operativi, a costo zero e modesto impatto organizzativo, che consentano una più agevole concessione di linee di credito dedicate a fornire quella liquidità di cui il sistema necessita..

L’Amministrazione Comunale dovrebbe attivarsi anche presso la Regione, su cui transiterà la gran parte dei flussi dedicati alla ricostruzione, perché vengano adottate iniziative analoghe su scala molto più ampia e con strumenti efficaci e rapidi”.

Secondo Bertozzi “Non serve un impianto normativo abnorme, non servono complicazioni burocratiche, serve la volontà di esercitare tutta la pressione sociale possibile su di un sistema del credito che ha fatto tanto ma che certamente può fare ancora di più, ed è necessario al contempo dare loro strumenti che consentano di aiutare le imprese a condizioni migliorative rispetto al mercato, nell’interesse sia del territorio che del tessuto imprenditoriale stesso.

Auspico che su questa proposta si possa raggiungere il più ampio ed unanime consenso politico, così da stimolare rapidamente una risposta da parte dell’Amministrazione Comunale”.

Il testo della mozione:

“Premesso che: