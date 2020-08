Elezioni. Presentata la lista “Insieme per Cambiare” a sostegno di Paolo Cavina: “Politica come servizio”

Si presenta la lista di Insieme per Cambiare, il movimento all’interno del quale si è formato Paolo Cavina, prima militante, poi consigliere comunale, presidente e ora candidato sindaco per la coalizione di centrodestra. 9 anni e mezzo nella maggioranza a guida della città, poi il divorzio, la scelta di correre, prima da soli, poi insieme al centrodestra. Un percorso che non viene rinnegato. Ora la nuova lista, 24 persone, quasi tutte per la prima volta sulla scena politica, con il consigliere comunale uscente Massimiliano Penazzi a fare da capolista e il contributo dell’ex assessore Giulio Mongardi e di Franco Rivola