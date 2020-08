25 agosto 1944, eccidio di Ponte dei Martiri. Settantasei anni dopo, una importante rappresentazione teatrale, come ormai consuete sono diventate diverse performance per ricordare la strage del Ponte degli Allocchi. Quest’anno è andato in scena “Nostalghìa: il dolore per il ritorno” a cura dell’associazione culturale “Teatro Caverna” in collaborazione con “Galla & Teo” e la partecipazione di ragazze e ragazzi del progetto “Lavori in Comune”