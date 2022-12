E’ morto Giuseppe Zagame, detto Pippo, il 67enne di Carraie che a novembre ha lasciato il Pronto Soccorso allontanandosi disorientato per due giorni e due notti. Dopo il ritrovamento, l’uomo è stato ricoverato d’urgenza in condizioni gravi, ma è venuto a mancare mercoledì scorso. La notizia è stata data dalla famiglia sui social: “Nonostante siano passate due settimane dal ritrovamento del nostro caro Giuseppe Zagame detto Pippo, il figlio Massimo distrutto dal dolore comunica l’avvenuta morte del caro padre nel pomeriggio. Le condizioni avverse che ha patito in quei tre giorni e due notti al freddo e al ghiaccio hanno causato una forte infiammazione in tutti gli organi interni fino a provocarne la morte.”