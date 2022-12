L’altra metà del cielo scende in piazza per una nobile causa. Un centinaio di donne di “Balla & Snella”, il corso partito lo scorso settembre al civico 2 di via Levico a Cervia (sala “Mucho Más”), saranno protagoniste, domenica prossima (11 dicembre), di un’iniziativa benefica a favore dell’Anffas.

L’evento – intitolato “Dance & Run” – prevede una quota di partecipazione di 10 euro che, come detto, sarà interamente devoluta all’associazione nazionale che riunisce le famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Si tratta di una corsa/camminata solidale non competitiva di 4 chilometri per le vie di Cervia, dal centro storico al lungomare (e ritorno) con una dimostrazione in piazza Pisacane delle coreografie di ballo.

L’appuntamento è, dunque, per domenica prossima (dalle ore 15) in piazza Garibaldi dove si esibiranno una cinquantina di allieve del corso “Balla & Snella” che coinvolgeranno tutto il pubblico presente. Per tutte le partecipanti è previsto un simpatico gadget (per partecipare all’evento è sufficiente iscriversi al numero +39 353 444 5366).

Intanto, ormai ultimato il primo trimestre (con il record di 157 iscritte!), “Balla & Snella” è pronta a ripartire sabato 7 gennaio 2023 (dalle ore 16) con la seconda edizione del corso cervese che partirà, come da tradizione, con un open-day dal titolo “Benessere in rosa”, una giornata conviviale e di condivisione con musica, cocktail analcolico di benvenuto ed un omaggio finale a tutte le partecipanti.