Sebbene il percorso quest’anno non abbia purtroppo toccato la nostra città, c’era anche una coppia ravennate all’edizione 2021 della Mille Miglia, la popolarissima corsa automobilistica su macchine d’epoca che – partendo e arrivando a Brescia – ha interessato quest’anno buona parte dell’Italia centrale, con tappe serali a Viareggio, Roma e Bologna.

Marco Rontini ed Enea Marescotti (l’uno presidente, l’altro responsabile marketing del Gruppo Arcobaleno) hanno avuto la possibilità di partecipare alla manifestazione – per entrambi era la prima volta – alla guida di una Porsche messa loro a disposizione dalle Rubinetterie Bresciane Bonomi, storico sponsor della manifestazione e tradizionale cliente di Arcobaleno.

E lunedì scorso i due “piloti” (in realtà Rontini è stato sempre alla guida, mentre Marescotti ha fatto il navigatore) hanno raccontato la loro avventura a un gruppo di amici e appassionati, nel corso di una serata andata in scena al bagno Marisa di Marina Romea: alla presenza, fra gli altri, di Marta Bonomi, figlia del “patron” dell’azienda bresciana, Aldo, e a sua volta grande appassionata di Mille Miglia.

“E’ stata un’esperienza bellissima, adrenalinica e davvero inattesa – hanno raccontato Rontini e Marescotti, ancora decisamente entusiasti dall’avventura a cui hanno preso parte -. La possibilità di guidare un’auto d’epoca, la necessità di tenere sempre alta l’attenzione su un percorso tutt’altro che facile, la bellezza dei luoghi che abbiamo attraversato, e soprattutto il calore del pubblico in tutte le località che abbiamo toccato, sono cose che non dimenticheremo”.

Tanti i nomi noti che i due hanno avuto modo di incontrare fra i “colleghi” piloti: dall’ex campione di Formula Uno, Arturo Merzario, a personaggi popolari della tv come Nicola Porro e Valerio Staffelli, fino a John Elkann, la cui auto era solo tre numeri prima rispetto a quella dei due romagnoli. “Un signore molto gentile, che ci ha salutato con simpatia nella prima occasione in cui ci siamo incontrati: salvo glissare decisamente alle nostre domande sulla Juventus”, hanno detto scherzando Rontini e Marescotti.

I quali, superato il battesimo della gara, ci hanno preso gusto: se ci fosse anche in futuro l’occasione di partecipare alla Mille Miglia, hanno confermato che ne sarebbero felici. Mentre Marta Bonomi, a cui è stato chiesto se i due si sono comportati bene in gara, ha risposto senza indugi: “Certo, hanno riportato l’auto sana e salva…”. In realtà, anche a livello di risultati la loro partecipazione è stata lusinghiera: su un parco di oltre trecento vetture d’epoca, si sono piazzati alla posizione 149, nella prima metà della classifica. Una prestazione mica da poco per due “esordienti”!