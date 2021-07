Alfonsine senza la fornitura di gas. Snam informa infatti che nella giornata di martedì, intorno alle 12, a seguito di lavori svolti da un’impresa terza, si è verificata un’anomalia su un tratto di rete gas regionale che serve il Comune di Alfonsine. Il guasto è stato prontamente riparato da Snam con ripristino della linea intorno alle 16.

“Italgas informa che tale anomalia ha avuto come immediata conseguenza lo “svuotamento” dell’intera rete cittadina di Alfonsine. Per sopperire alla mancanza di gas dalla rete regionale e garantire la più rapida ripresa del servizio, Italgas ha tempestivamente fatto ricorso ai carri bombolai e mobilitato circa 20 tecnici qualificati, operativi fino a mezzanotte e da mercoledì a partire dalle ore 06:00” ha reso noto il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani.

Per ragioni di sicurezza, la riattivazione di tutte le utenze (ben 5200) richiederà un doppio passaggio dei tecnici casa per casa.

Un primo passaggio serve per chiudere la valvola di sicurezza del gas; un secondo passaggio servirà per il ripristino dell’utenza propriamente detto.

Di conseguenza, il ripristino delle normali condizioni del servizio richiederà almeno un paio di giorni.

I tecnici Italgas saranno ovviamente riconoscibili da apposito tesserino di riconoscimento; diffidate da chiunque si presenti chiedendo danaro a tale riguardo.

Nel caso in cui i tecnici non trovino nessuno in casa, verrà lasciato un biglietto con un numero da contattare per concordare un nuovo passaggio.

“La situazione determina pesanti disagi, ne sono consapevole: al momento, stiamo cercando di sollecitare tutti gli enti competenti affinché le operazioni si svolgano il più celermente ed efficacemente possibile, in un’ottica di collaborazione”.