Intorno alle ore 13.30 un ragazzo e una ragazza sulla trentina si trovavano in autostrada all’altezza a bordo di Volkswagen Golf in direzione Bologna quando improvvisamente l’auto è finita fuori strada all’altezza del km 7 nord. L’auto è volata fuori dall’autostrada senza cappottare ma abbattendo diversi filari di un vigneto che costeggiavano il tratto di autostrada. Dopo circa 50 metri ha arrestato la sua corsa. Risulta illeso il conducente, mentre la ragazza è stata portata all’ospedale di Lugo con un codice 1 di bassa gravità. Sul posto, oltre a due ambulanze del 118, è intervenuta anche la Polstrada di Lugo per rilievi e per constatare la dinamica dell’incidente.