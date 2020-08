Nei prossimi giorni il Terminal Crociere di Porto Corsini ospiterà due grandi navi da crociera: si tratta della Seven Seas Explorer e della Seven Seas Splendor, due navi della Regent Cruises che si fermeranno a Ravenna per diversi mesi in attesa che riparta completamente l’attività crocieristica. A bordo solo l’equipaggio, 300 persone circa complessivamente. Ieri nel frattempo è salpata la prima crociera in Italia dopo la pandemia.