Lido di Dante: per la barca arenata il Comune stanzierà un debito di oltre 113 mila euro fuori bilancio

Per l’imbarcazione arenata davanti alla spiaggia libera di Lido di Dante, il Comune di Ravenna riconoscerà un debito fuori bilancio di 113.460 euro. Oggi è arrivato il via libera dell’apposita commissione consiliare. Manca ancora il voto del consiglio comunale. Il costo delle operazioni di recupero del natante attualmente sono stati inferiori, 63 mila euro, ma il Comune prenderà come riferimento il preventivo iniziale fornito per la rimozione della barca, anche se le forze di minoranza, in commissione consiliare, hanno sollevato diversi dubbi in merito a questa scelta.