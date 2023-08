In occasione della presentazione del nuovo PAFT- Piano Arricchimento Formativo del Territorio 2023/24, giovedì 7 settembre, dalle 14,30 nella sala Dantesca della biblioteca Classense in via Baccarini 3, l’assessorato Scuola e politiche giovanili del Comune organizza l’evento “La comunità del sapere… in corpore sano”.

L’iniziativa si rivolge a dirigenti scolastici, a insegnanti di ogni ordine e grado -che possono trovare nel PAFT proposte per un arricchimento della progettualità didattica – ma anche a genitori e persone interessate.

Si tratta di uno spazio formativo di riflessione su temi di forte impatto sulla comunità, in particolare si parlerà di salute del corpo e della mente, indispensabile nella buona crescita di bambini e bambine, ragazzi e ragazze e della società civile che cresce con loro.

Il seminario che prenderà il via alle 15,30 prevede, dopo l’introduzione dell’assessore Fabio Sbaraglia, due interventi a più voci:

In Corpore Sano: prevenire i disturbi alimentari in cui si alterneranno mediche e psicologhe dell’AUSL Romagna Territorio di Ravenna

La biblioteca comunità del sapere: percorsi per la scuola e il territorio dove ad avvicendarsi saranno bibliotecarie della Istituzione biblioteca Classense

Nel chiostro della biblioteca Classense verranno allestiti punti informativi per il ritiro dei volumi del PAFT 2023/24 e dei materiali esplicativi delle proposte contenute.

Per partecipare occorre prenotarsi compilando il modulo al link https://bit.ly/47RXanY