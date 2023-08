Il responsabile della Sezione Pallavolo del CSRC Cesare Iascio e il suo vice Alessandro Fogli hanno riconfermato alla guida della squadra Coach Stefano Rambelli coadiuvato da Davide Venditti. Dello staff della squadra, faranno parte anche il dirigente accompagnatore Nicola Feletti e il preparatore sportivo Fabrizio Lini.

Anche il roster della nuova serie C si è arricchito di novità: Sofia Ceccoli (palleggiatore), viene dall’Olimpia ma ha giocato nel Russi. Maria Giulia Ravaglia (palleggiatore), l’ultimo anno ha giocato in B2 all’Olimpia. Giulia Piovaccari (opposto), ultima stagione in B2 anche lei con Olimpia. Annarita Gaddoni (centrale), ricomincia a giocare dopo due anni di beach volley, prima giocava a Lugo. Elena Ballardini (schiacciatrice), ultimo anno ha giocato a Massa. Martina Santini (centrale), ultima stagione ha giocato a Bellaria.

Della scorsa stagione sportiva, vengono confermate molte delle ragazze che hanno permesso la promozione in serie C: Il capitano Martina Ghetti (schiacciatrice), Lucia Galassi (schiacciatrice), Agnese Zoffoli (schiacciatrice), Stefania Carsetti (schiacciatrice), Jessica Francisconi (libero), Erika Gelosi (libero), Alice Prati (centrale), Matilde Galassi (opposto), Elisa Casadei (schiacciatrice/opposto).

Anche per questa nuova stagione sportiva, la Cooperativa Portuale di Ravenna sarà a fianco delle squadre del CRSC: senza il loro prezioso supporto, ricordano Iascio e Fogli, non sarebbe possibile sia affrontare il campionato di serie C che tanto meno far allenare e giocare le ragazze dell’under 18.

Le giovani atlete saranno guidate da Coach Cristian Gnani e del suo vice Simone Fogli.