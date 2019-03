Si svolgeranno venerdì 15 marzo a Bagnacavallo e giovedì 21 a Villanova due incontri dal titolo Diamo voce a chi dimentica – La perdita di memoria nell’anziano, durante i quali sarà affrontato il tema delle malattie neurodegenerative e in particolare dell’Alzheimer attraverso la testimonianza contenuta nel libro Mi ricordo, scritto da Claudio Conti e pubblicato dalla casa editrice Bacchilega di Imola.

Venerdì 15 marzo l’appuntamento sarà alle 20.30 nella sala didattica del centro culturale Le Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1/a.

A intervenire saranno Franco Stefani, geriatra dell’Ospedale di Lugo, Pierluigi Ravagli, amministratore unico dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, Miriam Di Federico del Dipartimento Cure primarie e Medicina di comunità di Ravenna e Ada Sangiorgi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Bagnacavallo.

Saranno presenti il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e la dirigente dell’Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Carla Golfieri.

Durante la serata i lettori volontari della biblioteca Taroni leggeranno alcuni brani del libro di Claudio Conti. Ci saranno poi interventi dei rappresentanti dell’associazione Alzheimer di Lugo.

L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Unione dei Comuni, Pro Loco, centro sociale Amici dell’Abbondanza, Spi Cgil e associazione Alzheimer “Diamo voce a chi dimentica”.

Mi ricordo raccoglie gli appunti quotidiani di un figlio, l’ex professore Claudio Conti, che ha vissuto la progressiva demenza dei suoi genitori. L’assistenza al padre e alla madre fa riaffiorare nell’autore alcuni ricordi ben netti, sparsi negli anni di un’infanzia povera ma felice trascorsa a Spazzate Sassatelli, una piccola frazione del comune di Imola ma terra di confine con la provincia di Ravenna e di Ferrara. Dopo la morte del padre, la madre ha aperto gli sportelli della memoria della sua giovinezza ma, sotto la spinta di una subdola e feroce demenza che l’ha sprofondata in un abisso, ha perso la cognizione del presente, per trovare rifugio nel suo passato rurale, dove episodi e personaggi escono come un cuculo dall’orologio a pendolo.

Un incontro analogo si terrà poi giovedì 21 marzo sempre alle 20.30 a Villanova di Bagnacavallo, presso la Sala Blu del Palazzone, in piazza Lieto Pezzi. Accanto all’autore del volume, al geriatra Franco Stefani e all’assessore Ada Sangiorgi ci sarà Monica Tagliavini, direttore dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna. Alcuni brani del libro saranno letti dal Gruppo di lettura della sala di lettura Gagliarini di Villanova. Interverranno rappresentanti dell’associazione Alzheimer di Lugo.

L’iniziativa a Villanova è svolta in collaborazione con Consiglio di Zona, Circolo Arci Casablanca, Spi Cgil, Villanova Insieme, centro sociale I l Senato, Casa dei nonni.

Info:

www.comune.bagnacavallo.ra.it

0545 280889