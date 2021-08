La denuncia dell’ennesimo abbandono di cuccioli, uno è morto, arriva da A.M.A. Ravenna.

Nella mattinata di luendì, in via Masaccio, una signora, mentre stava gettando l’immondizia nel cassonetto, ha notato una scatola da cui provenivano dei flebili miagolii. Dopo averla aperta, ha scoperto che al suo interno qualcuno aveva abbandonato due cuccioli di gatto di pochissimi giorni.

Uno, già quasi esanime, purtroppo non è riuscito a sopravvivere molto a lungo, stremato dal caldo e dalla fame. La sorellina invece è riuscita a sopravvivere, grazie anche alle pronte cure del veterinario dell’associazione A.M.A. La gatta ora sembra star bene e star recuperando le energie.

“Ma la notizia è buona solo a metà. A.M.A. non si stancherà mai di sottolineare la necessità delle sterilizzazioni dei nostri amati mici, che a volte portano avanti gravidanze impreviste, indesiderate, che naturalmente portano alla nascita di tanti cuccioli.

Trovare una famiglia responsabile ai nuovi nati non è uno scherzo, e purtroppo ci sono anche esseri umani insensibili che davanti a questo scoglio scelgono la terribile strada dell’abbandono.

Questa piccolina è stata fortunata, ma il suo fratellino non lo è stato altrettanto.. e questa cosa ci spezza il cuore.

Per lei, quando sarà abbastanza grande, cercheremo una famiglia per la vita, e nel frattempo ci adopereremo al massimo delle nostre capacità per farla crescere forte e sana, senza farle mancare nulla” scrive su Facebook l’associazione. A.M.A. ringrazia “la signora che non si è girata dall’altra parte e che ha soccorso i due piccolini, se non fosse stato per lei anche la nostra Pulce ora sarebbe andata incontro ad un triste destino.

Ricordiamo anche che, per chi volesse aiutarci nel sostenere la crescita dei nostri “ospiti” felini, può fare una donazione anche piccola su Satispay ad Ass. Musetti Abbandonati”.