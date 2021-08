Anche quest’estate le riserve di sangue e plasma stanno registrando una riduzione delle scorte, dovuta in primo luogo ad una flessione delle donazioni di oltre il 10% per quanto riguarda il territorio ravennate. Per questo, Avis provinciale di Ravenna ha lanciato nei giorni scorsi un appello a tutti i donatori per riportare alla normalità il livello del sangue a disposizione delle esigenze della popolazione.