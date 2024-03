Agricoltura a quasi un anno dall’alluvione: “Necessario velocizzare le procedure per i rimborsi”

Continua la fase di ricostruzione in agricoltura a quasi un anno dall’alluvione. Moltissimi i filari che sono stati estirpati. Dove è stato possibile, nei campi finiti sott’acqua, si è tornato a coltivare. Così come sta avvenendo per le abitazioni, anche per le coltivazioni però sono molteplici le difficoltà nel presentare le perizie e quindi le richieste di rimborsi. In aggiunta, sono pochi i periti con una formazione per il mondo agricolo. Il tema fondamentale per il 2024 sarà il confronto con le istituzioni per capire come ripristinare le frane che hanno distrutto ettari, e con quali fondi, e come procedere in futuro per la manutenzione dei fiumi.