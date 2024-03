Un agente ferito, due ragazzi multati e denunciati. È il bilancio del movimentato pomeriggio vissuto venerdì in piazza San Francesco, dove tre equipaggi della Polizia Locale sono dovuti intervenire dopo diverse lamentele arrivate in centrale, a causa di un gruppo di una decina di giovani che ascoltava musica ad alto volume sotto i portici.

Raggiunto il gruppo di ragazzi, gli agenti hanno chiesto di spegnere la musica per poi procedere al sequestro delle casse, da dove appunto veniva diffusa la musica, e alla notifica della sanzione per disturbo alla pubblica quiete, con l’aggravante di essere all’interno della “zona del silenzio”.

Due dei ragazzi, noti alle forze dell’ordine a causa di diversi precedenti, hanno però tentato di riprendere le casse dalle mani degli agenti. È nata una colluttazione che ha portato al ferimento dell’agente in servizio e quindi al fermo dei due ragazzi e alla denuncia all’autorità giudiziaria.

La parte finale della colluttazione è stata diffusa da alcuni dei presenti sui social in queste ore, scatenando un dibattito online. L’intera vicenda è però stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e dalle bodycam degli agenti in servizio.

L’agente ferito ha riportato un’infrazione all’altezza del gomito e una distorsione del ginocchio, con una prognosi di 30 giorni.

Contattato telefonicamente, il Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini ha sottolineato come gli agenti intervenuti abbiano operato correttamente.

Potere al Popolo, nella giornata di sabato, ha invece diffuso una nota stampa per esprimere la “Massima solidarietà ai 2 ragazzi che ieri sera in Piazza S.Francesco sono stati multati e poi arrestati violentemente solo per ascoltare musica come facevamo in gruppo abitualmente” e criticando l’ordinanza sul decoro, definita “assurda”.