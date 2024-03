Si ritira dalla corsa a sindaco di Lugo Roberta Bravi, attuale capogruppo di “Per la Buona Politica” in consiglio comunale. La decisione ad abbandonare la corsa elettorale è legata a motivi di salute. Roberta Bravi era stata scelta come candidata dalla coalizione formata da Per la Buona Politica, Italia Viva, Azione e Lugo Civica.

In una nota stampa, Per la Buona Politica ha espresso nei confronti della consigliera comunale “i più forti auguri per il superamento in positivo della sua condizione di salute, manifestandole tutto il suo sostegno, l’affetto e la sua stima”.

Il nome di Roberta Bravi in questi giorni è stato anche al centro di polemiche, per l’utilizzo improprio del termine “avvocato”. Bravi ha ammesso di non essere iscritta all’Ordine degli avvocati, nonostante una laurea in Giurisprudenza, specializzazioni e master. Tuttavia, col titolo di avvocato è stata spesso presentata. Le polemiche, nella nota stampa, sono state definite da Per la Buona Politica “indegna campagna elettorale di discredito e di denigrazione personale, professionale e politica adottata nei suoi confronti, dei suoi famigliari e verso il nostro movimento civico”. Il movimento si è detto consapevole che esistano gli elementi per dimostrare le ragioni della consigliera in sede opportuna.