Presidio solidale con la popolazione palestinese in Piazza del Popolo

Presidio in Piazza del Popolo sabato pomeriggio organizzato dal Coordinamento ravennate Palestina LibeRA.

Sono 32 mila al momento i palestinesi morti sotto l’attacco israeliano, voluto come reazione all’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, dove morirono 1.200 israeliani.

Il presidio è stato organizzato in contemporanea a diverse altre manifestazioni in altre piazze italiane.

“Partecipare a un corteo, prendere parte a un presidio, aiutare la diffusione delle notizie che provengono dalla Palestina, sensibilizzare amici e partenti, contestare la complicità del proprio governo nel sostegno ai crimini di Israele, indossare la kefiah o una spilletta “Free Palestine”,esporre la bandiera palestinese dal balcone, ma soprattutto boicottare le aziende complici del massacro cercando di ostacolare la filiera militare ed economica che foraggia Israele in tutti i modi possibili è quello che stanno facendo migliaia di persone in tutto il mondo.

Proprio su questo cominciamo l’azione di informazione sui prodotti e sulle aziende israeliane e che sostengono direttamente Israele e la sua guerra aderendo alle campagne di boicottaggio della BDS che da anni lavora su queste azioni” spiegano dal coordinamento.

“Come già spontaneamente sta avvenendo in tutti i paesi in cui sono presenti, portiamo avanti il boicottaggio, dal punto di vista concreto, smettendo di comprare in questi luoghi e questi prodotti.

Mercoledì sera eravamo davanti alla Farmacia Comunale n° 8 per invitare al boicottaggio di TEVA (multinazionale israeliana del Farmaco).

Questa è stata solo la prima azione,continueremo a mobilitarci per la campagna di boicottaggio dell’economia dello Stato genocida di Israele, e i suoi gangli nel tessuto sociale e produttivo italiano.”