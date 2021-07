È recentemente venuto a mancare il Prof. Paolantonio Scorza, fino al 1997 alla guida del Reparto di Pediatria, da lui fondato dell’Ospedale di Ravenna.

Dopo avere acquisito la docenza all’Università di Bologna è giunto come primario a Ravenna nel gennaio dell’01/09/1969 e sotto la sua guida ha fatto crescere un gruppo di validi medici pediatri.

“Il Prof. Scorza ha dedicato la propria vita ai bambini e alle loro famiglie, ricevendo attestazioni di stima anche dai colleghi, che ne ricordano volentieri la pacatezza, la gentilezza, la capacità di rassicurare e di essere al tempo stesso autorevole. Non scindeva mai l’aspetto medico – scientifico, insito nella sua professione, con quello umano e sociale.

Dopo la sua andata in pensione, è stato volontario della Caritas diocesana per oltre un decennio, dimostrando una grande capacità di ascolto unitamente ad assenza di pregiudizi. È stato nel Consiglio Direttivo della onlus “Il Mosaico”, con sede in pediatria, che raccoglieva fondi per acquistare medicine e attrezzature per bambini malati che vivevano in famiglie disagiate”

Considerata l’unicità della sua figura carismatica e l’apporto prezioso arrecato alla comunità ravennate, il documento presentato da Ama Ravenna, PRI, Articolo 1, Italia Viva, Pd e Sinistra per Ravenna impegna sindaco e giunta ad attivarsi per l’istituzione a suo ricordo di due borse di studio destinate a medici specializzandi in pediatria; ad intitolare al Prof. Scorza un’aula nel costituendo polo universitario di medicina a Ravenna