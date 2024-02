Due appuntamenti promossi da Spasso in Ravenna animeranno prossimamente piazza Einaudi, tra via Diaz, piazza Garibaldi e piazza del Popolo. Il comitato sorto per contribuire alla promozione del centro storico di Ravenna grazie all’impegno dalle quattro associazioni di categoria CNA,Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, oggi punto di riferimento per oltre 150 esercenti della città ad esso affiliati, ha predisposto un breve programma denominato “Ravenna ci sta a cuore”.

Già da mercoledì 7 febbraio in piazzetta Einaudi sarà allestito uno spazio verde di piante e fiori come arredo urbano realizzato utilizzando piante da vivaio a cura di Vivai Landi che rimarrà per alcune settimane ad abbellire l’area.

Sabato 10 febbraio, nel weekend che precede la festa degli innamorati, dalle ore 16 lo spazio allestito da Vivai Landi ospiterà “Aspettando San Valentino…”. Una performance musicale della Dynamic Street Band che proporrà un viaggio musicale dixie jazz fino ad arrivare al funk. Ad esibirsi un quartetto composto da Luca Marianini alla tromba, Alessandro Scala al sax tenore, Marco Lazzarini al sax basso e Alessandro Casadei al rullante.

Sabato 2 marzo invece, alleore 11.30 sempre in piazza Einaudi, la presentazione ufficiale del progetto “Vetrine consapevoli” in collaborazione con A.P.E., Associazione Progetto Endometriosi. Obiettivo dell’iniziativa che verrà presentata è quello di sensibilizzare la cittadinanza e coinvolgere i titolari degli esercizi commerciali chiedendo loro di allestire le vetrine con materiale informativo, al fine di contribuire nella diffusione delle informazioni sull’Endometriosi, malattia infiammatoria cronica tutt’ora poco conosciuta ma che, si stima, colpisce circa il 10% della popolazione femminile in età fertile.

Altre iniziative potrebbero essere promosse nelle prossime settimane in piazza Einaudi, appuntamenti dei quali si darà, di volta in volta, notizia.

Iniziative realizzate sempre anche grazie al sostegno de La Cassa, CEAR ed Assicoop Romagna Futura.