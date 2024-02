Bilancio positivo per la collaborazione fra gli ospedali di Faenza e Forlì

Tempo di bilanci per le collaborazioni e le integrazioni avviate negli ultimi anni fra gli ospedali di Faenza e Forlì, che hanno permesso una risposta più immediata a favore dei cittadini e un interscambio fra i professionisti dei due presidi sanitari. La collaborazione si è incentrata sulle Unità Operative di Otorinolaringoiatra, Oculistica, Ginecologia ed Ostetricia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Urologia e Senologia.

In futuro la collaborazione permetterà di ridurre le liste d’attesa per la Chirurgia, mentre, in ambito ginecologico, Faenza diventerà punto di riferimento per le patologie del pavimento pelvico. Non appena verrà trovato un numero di anestesisti sufficiente, verrà avviato anche a Faenza il parto indolore