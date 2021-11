Dopo tre anni, terminati i lavori alla scuola Europa: venerdì l’inaugurazione | VIDEO

Terminati i lavori di restauro della Scuola Europa. Tre anni di cantiere al seminario di Faenza hanno permesso di migliorare gli spazi per gli oltre 450 studenti della scuola secondaria di primo grado. Riqualificazione sismica, nuovi sistemi anticendio, una scala esterna e rinnovamento delle uscite di emergenza, miglioramento energetico con la sostituzione degli infissi, delle tapparelle e l’isolamento del sottotetto i principali interventi sulla struttura dell’edificio. Su richiesta del Comune e del mondo scolastico è stata poi realizzata un’area sportiva esterna, riqualificata la palestra e il seminario ha messo a disposizione un’area verde per la didattica all’aperto. Infine è stata recuperata l’aula magna, chiusa da 15 anni, che diventerà anche una sala a servizio della collettività. Un investimento inferiore al preventivo di 4 milioni di euro (3 milioni e 500 mila euro), che la proprietà, il Seminario della diocesi, coprirà grazie ai canoni versati dal Comune nei prossimi 25 anni. 225 mila euro per la scuola e 19 mila euro per il parcheggio a servizio per lo più dell’ospedale (70 posti auto).