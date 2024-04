Lo stilista faentino Nicola Bacchilega, fondatore nel settembre 2021 del marchio di gioielli e moda “Defaïence”, con sede a Faenza, dopo il test ampiamente superato alla Milano Fashion Week 2024, punta ad attirare capitali di investitori disponibili a sostenerlo. In poco tempo, eventi alluvionali inclusi, ha creato una realtà con un numero apprezzabile di clienti online e diversi showroom internazionali, che hanno captato la qualità delle sue creazioni: “Gli ordini sono pronti ma impossibile realizzarli per insufficienza di fondi. Il Progetto “Defaïence”, molto apprezzato all’estero, richiede un piccolo finanziamento iniziale per decollare sul mercato internazionale

La dinamicità di “Defaïence” ha introdotto un sistema di richieste da parte di showroom di rilievo internazionale e, pur collocandosi tra i più giovani marchi emergenti della moda e del lusso, si è confermato un brand sicuramente attrattivo, vivace, pronto a lanciarsi in una realtà molto più grande, che richiede un maggiore investimento che tenga in piedi idee e risorse umane in una squadra di lavoro composta di stagisti e altre figure attive nel suo atelier nel cuore del centro storico di Faenza.

Bacchilega, pertanto, nel giro stretto di settimane, mira a intercettare gli interessi da parte di uno o più investitor, a creare dunque un’holding di investitori, anche privati, che credano nelle sue intuizioni e nei suoi progetti pronti da immettere nel circuito del mercato ma che non possono essere realizzati per mancanza di fondi.

Lo stilista, ben inserito e apprezzato nelle grandi manifestazioni della moda, è pronto per lanciare a livello internazionale il suo Progetto “Defaïence”. Al momento ci sono già dei rivenditori tra Dubai, Los Angeles, New York e Oslo: qui rivendono già alcuni dei prodotti “Defaïence” ma la crescita del brand di Bacchilega ricerca al momento un partner di fiducia, che possa sostenerlo inizialmente con un piccolo investimento necessario alla realizzazione entro i primi giorni di maggio di un campionario di abbigliamento, accompagnato da accessori e gioielli, con l’ambizione di fatturare anche tre milioni di euro.

Lo stilista si dichiara disponibile a un confronto con quanti si rendano sensibili alla propria istanza. Bacchilega comunica il suo contatto: info@defaience.com