Missione compiuta, Andrea Pelo Di Giorgio riesce ancora una volta a stupire e a realizzare una impresa apparentemente impossibile ovvero un’impresa titanica che lo ha visto percorrere 170 km a nuoto per raggiungere la città di Venezia ed il ritorno di corsa lungo la “via del sale” per 240 km per tornare da Venezia a Cervia, città dove era partita la sua sfida.

L’arrivo lunedì 1 agosto in serata nella splendida cornice di Milano Marittima alla Rotonda Primo Maggio. L’atleta è stato applaudito dal grande pubblico e dai fan di Andrea Pelo di Giorgio che hanno seguito il suo percorso per 9 giorni, dove non sono mancati momenti di sconforto, imprevisti ma anche attimi di grande gioia.

Le parole di Pelo

“Le criticità sono state molteplici, una su tutte la difficoltà di nuotare contro corrente per oltre il 90 percento del percorso. Il mare grosso dei primi giorni ha creato inoltre numerosi imprevisti alle barche di supporto che hanno dovuto ripararsi a Porto Garibaldi per ben 2 notti tardando così l’arrivo in laguna. Anche la nuotata notturna è stata particolarmente complessa; non c’era la luna, nuotavo completamente al buio con un’onda incrociata di forte intensità ed una cresta di oltre 70 centimetri. Durante la corsa, in particolare dopo la prima giornata, la muscolatura mi ha messo duramente alla prova, migliorando poi nei giorni successivi. Ancora una volta sento viva quella certezza che, se vogliamo, possiamo fare qualsiasi cosa. Tutto quello che non affrontiamo riparandoci dietro ad una scusa è un’opportunità persa per la nostra vita.”

Come sempre l’atleta cervese propone imprese per sensibilizzare il pubblico e i suoi follower sui temi della sostenibilità e rispetto per l’ambiente, da sempre vicino a Sea Shepherds per il progetto Ocean Clean Up: Operation Clean Waves.

Durante il tragitto di andata, Pelo ha incontrato l’associazione Cestha ed ho assistito alla liberazione di una tartaruga in mare.

Il Sindaco Massimo Medri e l’assessora allo Sport Michela Brunelli

“Andrea Pelo Di Giorgio ancora una volta si è sfidato, portando a termine la sua impresa e regalandoci tante emozioni. L’Amministrazione comunale ha sostenuto questa iniziativa che, oltre ad essere una grande sfida a livello sportivo, lancia un forte messaggio, per sensibilizzare alla cura e al rispetto della natura e dell’ambiente. Le risorse come l’aria, l’acqua, le specie animali e vegetali non sono inesauribili e l’ emergenza climatica e le estinzioni progressive ci toccano sempre più da vicino e fanno ormai parte della nostra quotidianità. Tutelare l’ambiente significa impegnarsi concretamente per migliorare le condizioni di vita di ogni persona, è una questione che riguarda ognuno di noi, il benessere e lo sviluppo della società.Ringraziamo Andrea Pelo Di Giorgio che da anni si impegna e ci richiama costantemente a questa attenzione, esprimendogli stima e ammirazione.”