“L’ennesimo episodio di aggressione da parte di due extracomunitari agli agenti della Polfer”, a dirlo è il Consigliere Regionale e Comunale Liverani Andrea, che è intervenuto sull’accaduto.

Nella notte tra venerdì e sabato, a bordo del treno direzione Ravenna, due agenti della Polfer sono stati aggrediti da due giovani marocchini, riportando un trauma cranico e la frattura di due costole. Per ristabilire l’ordine è stato necessario l’intervento di altre due volanti della polizia. Adesso i due aggressori sono a piede libero, in attesa dell’udienza fissata per il 5 agosto.

“Non si può continuare così, bisogna riportare la sicurezza sui treni. Tutti i giorni si verificano episodi come questi, con continue aggressioni alle forze dell’ordine e ai capitreno. Da anni gli agenti della Polfer chiedono una maggiore attenzione e nuovi strumenti, anche riguardo al loro equipaggiamento, come giubbetti sottocamicia e taser, che aiuterebbero in situazioni come queste”

Sul tema è intervenuto anche il deputato della Lega e segretario nazionale aggiunto del sindacato di polizia Sap: “Questi episodi accadono perché certe persone non hanno nulla da perdere e sanno che le forse dell’ordine, in Italia, sono l’anello debole della catena. Qui si sentono impuniti”.