Donna investita mentre attraversa la strada: è grave

Una donna di 44 anni è stata investita a Fusignano mentre attraversava la strada e ora versa in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto in via Fornace intorno alle 9 di lunedì mattina. La donna stava attraversando la strada sulle strisce quando è stata investita da una Fiat Punto guidata da un 77enne di Alfonsine. Sono immediatamente scattati i soccorsi. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza con l’auto medica. La donna, dopo l’urto, è caduta sull’asfalto, priva di sensi. Per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza, via Fornace è stata chiusa al traffico dagli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna, a cui poi spetteranno i rilievi di legge dell’incidente.