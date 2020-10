Il Basket Ravenna comunica le modalità di acquisto dei biglietti validi per la partita di Supercoppa tra OraSì e Chieti, in programma sabato 24 ottobre al PalaCosta alle 18.30.

Sono disponibili 150 biglietti, al costo unitario di 18 euro acquistabili esclusivamente presso la sede di viale Lirica 21 nelle seguenti giornate e orari:

Martedì 20 ottobre dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 21 ottobre dalle 10.00 alle 13.00

Giovedì 22 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Venerdì 23 ottobre dalle 10.00 alle 13.00

Informazioni utili

All’ingresso del PalaCosta verrà misurata la temperatura corporea e andrà consegnata l’autocertificazione firmata. Il documento di autocertificazione verrà rilasciato in sede all’acquisto del biglietto o può essere scaricato qui: AUTOCERTIFICAZIONE BASKET RAVENNA

I posti in oggetto verranno distribuiti in maniera da rispettare il distanziamento e le normative vigenti. Durante la partita bisognerà rispettare il posto assegnato e indossare la mascherina.

Per ogni informazione contattare la segreteria del Basket Ravenna al numero 0544-450598 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì fino alle 18) oppure via mail segreteria@basketravenna.it