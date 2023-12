Il Comitato Locale di Faenza della BCC ravennate, forlivese e imolese, nella persona del Presidente Carlo Dalmonte, ha consegnato una generosa donazione al Comune di Brisighella lo scorso 4 dicembre. Un assegno di 25.000 euro in risposta agli eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio sarà investito per la sistemazione del Centro Sportivo Comunale di Via Canaletta, un gesto di solidarietà straordinario per la comunità brisighellese.

Il Sindaco Massimiliano Pederzoli ha ricevuto personalmente l’assegno durante la cerimonia che ha avuto luogo proprio presso il Centro Sportivo. I fondi donati saranno integralmente destinati al ripristino della recinzione del Centro Sportivo Comunale, danneggiata dall’alluvione. Questo intervento non solo contribuirà al recupero delle infrastrutture essenziali per la pratica sportiva, ma rappresenterà anche un segno tangibile della solidarietà e dell’impegno comune nel ricostruire e rafforzare il tessuto sociale di Brisighella.

Il Comune desidera ringraziare la BCC ravennate, forlivese e imolese per la generosità e sensibilità dimostrata in questa situazione. “A nome dei cittadini brisighellesi esprimo sincera gratitudine per il gesto di solidarietà manifestato da BCC. L’Amministrazione ha deciso di destinare quest’importante donazione nel centro sportivo così duramente colpito dall’alluvione, fulcro di aggregazione e di crescita dei nostri giovani. Il sostegno morale ed economico del Comitato Locale della BCC ci dimostra quanto sia fondamentale la conoscenza e la vicinanza al territorio” è il commento del Sindaco Pederzoli.

“LA BCC ravennate, forlivese e imolese – dichiara il Presidente del comitato locale Carlo Dalmonte – è da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera e, in questo difficile momento, ha deliberato un’erogazione straordinaria di due milioni di euro da destinare ad iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dall’alluvione. Abbiamo messo in atto tantissime iniziative concrete per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche nei momenti più difficili ritenendo indispensabile contribuire al ripristino dei luoghi di aggregazione che rappresentano punto di riferimento per la comunità”.