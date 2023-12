Torna Giardini a Natale, l’evento che vede progettisti e vivaisti cimentarsi gratuitamente nella realizzazione di piccoli spazi verdi lungo alcune vie della città per il periodo delle festività natalizie. Come per le precedenti edizioni gli allestimenti sono stati realizzati lungo corso Mazzini e corso Saffi.

Quest’anno la manifestazione arriva alla sua 14esima edizione e il tema affidato ai vivaisti attorno al quale ispirarsi per la realizzazione dei Giardini è stata la “Rinascita: la natura degli incontri” legando quindi l’iniziativa ai terribili avvenimenti di maggio che hanno colpito nel profondo il nostro territorio. Il titolo vuol quindi essere un invito alla speranza e alla solidarietà, perché come visto nei giorni dell’alluvione, solo attraverso l’aiuto reciproco e all’incontro con il prossimo è possibile ricostruire ciò che è andato perduto. Giardini a Natale quindi quest’anno, oltre a mantenere salda la tradizione delle precedenti edizioni, vuole regalare un po’ di serenità alla cittadinanza. Anche la dislocazione degli allestimenti verdi, di questa edizione, ha tenuto conto degli eventi alluvionali e proprio attraverso i Giardini si è voluto idealmente unire il centro storico con il Borgo le due zone pesantemente colpite dagli eventi di maggio.

Giardini a Natale verrà inaugurata sabato 9 dicembre, in piazza Lanzoni, alle 15, durante la quale l’amministrazione presenterà e ringrazierà gli allestitori e gli sponsor dell’iniziativa. Al termine il brindisi e buffet.

Alle 16, sempre sabato 9, in corso Europa 40, verrà inaugurata la prima giornata della Caccia al Pandoro, iniziativa organizzata da Christmas Dancing Lights. Tutti i giorni, fino al 6 gennaio, inquadrando i Qr-code che si trovano sulle vetrine delle attività del Borgo, i partecipanti dovranno risolvere piccoli enigmi che li faranno avanzare nell’avventura, aiutando gli elfi a preparare il dolce natalizio. Chi completerà il percorso potrà ritirare un premio presso ‘Le Botteghe’ di via Pistocchi. Info all’indirizzo internet www.cacciaalpandoro.it

Come per le precedenti edizioni anche quest’anno Giardini a Natale contempla un momento di approfondimento. Mercoledì 13 dicembre dalle ore 9 alle 16.30, al cinema Sarti di Faenza (via Scaletta 10) si terrà il Convegno “Come un seme a Primavera: Resistenza e Rinascita”; l’appuntamento potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Faenza Giardini a Natale (@giardinianatale) e sul canale YouTube dell’Unione della Romagna Faentina.