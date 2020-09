Spettacolari ed attraenti immagini di luoghi meravigliosi disegnano le pagine della storia di Donnavventura.

Storie al femminile, dedicate a chi sogna un’esperienza in terre e posti a volte estremi e sconosciuti, fuori dai luoghi comuni della quotidianità

L’ottava puntata della serie di Donnavventura dedicata all’Italia andrà in onda domenica 13 settembre alle ore 13:50 circa su Rete4 e Brisighella sarà una delle sue protagoniste.

In questa puntata le ragazze saranno in Friuli Venezia Giulia e raggiungeremo poi l’Emilia-Romagna, fino ad arrivare a Brisighella. Brisighella sarà una bella presenza di questa puntata. Donnaventura, a Brisighella, ha potuto constatare i pregevoli doni che il nostro territorio può offrire e questa è stata una possibilità per farlo conoscere in un modo un po’ diverso. Il fascino antico del centro storico, delle torri che lo sovrastano e di tutto l’ambiente naturalistico protetto che si estende alle sue spalle. Grazie al Comune di Brisighella e la collaborazione con le Associazioni “Tamburi Medioevali di Brisighella”, “I difensori della Rocca”, “Pro Loco”, Il C.A.B.(Cooperativa Agricola Brisighellese), il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola; Donnavventura ha avuto la possibilità di esplorare il nostro territorio ed esaltarne le proprie peculiarità.In rassegna: la rievocazione storica con i suoi arditi combattimenti medievali, lo scandire del suono battente dei tamburi, l’esaltazione dei prodotti e dei luoghi a cui Brisighella è particolarmente vocata.

Anche il Touring Club Italiano dedicherà un servizio ai luoghi visitati nell’ottava puntata.

Segnaliamo inoltre che la replica della ottava puntata andrà in onda venerdì 18/9, sempre su Rete 4, dopo Quarto Grado, in seconda serata.

Sarà possibile vedere la puntata in diretta sulla piattaforma Mediaset Play dove rimane sempre disponibile anche dopo la prima messa in onda.