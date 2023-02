Airbnb: sono quasi un migliaio le offerte per la città di Ravenna. Cambieranno il mercato turistico ?

Sono 975, sono appartamenti, case, stanze private o loft. Per alcuni sono il nuovo business della città, per altri una naturale evoluzione dei già tanti B&b avviati nel corso degli anni: sono i posti letto in affitto su Airbnb, il portale online dove trovare alloggi o camere in affitto per periodi brevi, piattaforma che nel 2021 ha maturato quasi 6 miliardi di dollari di fatturato e nel 2022 quasi 8 miliardi e mezzo.

Per molti, la presenza di queste realtà rappresenta un ostacolo alla crescita strutturale dell’offerta turistica della città di Ravenna, ma in realtà il numero di offerte disponibili sul sito è notevolmente inferiore rispetto a diverse altre città italiane. Su una popolazione di 156 mila abitanti, infatti, Ravenna mette a disposizione 975 offerte su Airbnb.