Venerdì 24 febbraio ore 17 manifestazione e fiaccolata in piazza del Popolo a Ravenna

Casa delle donne, UDI e Donne in Nero raccolgono l’appello alla mobilitazione lanciato dalla coalizione EUROPE FOR PEACE, a un anno dall’invasione dell’Ucraina, e organizzano una manifestazione per chiedere il cessate il fuoco e l’avvio di negoziati di pace, per costruire un’Europa pacifica per tutte e tutti. Sono già 50 le città con iniziative confermate in Italia e altrettante in tutta Europa.

Esprimiamo solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre.

Di fonte all’escalation militare sempre più pericolosa, aggravata dal rischio nucleare, saremo in piazza per dire: “La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno”.

Al termine della manifestazione, durante la quale ci saranno interventi delle diverse associazioni, si svolgerà una fiaccolata silenziosa da piazza del Popolo a piazza Giuseppe Garibaldi.

Aderiscono: Cgil, Cisl, Uil, Comitato Salviamo la Costituzione, Over All Faenza, Restiamo Umani e Tavolo della Pace di Bagnacavallo, Ora e Sempre Resistenza, Comitato in difesa della Costituzione, Auser, Arci, Anpi, Libera, Emergency, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Femminile Maschile Plurale, Psicologia Urbana e Creativa, Linea Rosa, Villaggio Globale.