I pavoni di Punta Marina “dividono” anche i residenti che esprimono opinioni diverse sul loro spostamento.

C’è chi vuole che i pavoni rimangono liberi nella località balenare, non solo perchè oramai hanno creato un loro habitat, ma anche come un valore aggiunto per la bellezza e l’attrazione di Punta Marina.

Altri invece sostengono che oramai sono diventati troppi e vanno rimossi, non solo per la sicurezza di residenti e turisti, ma anche con lo scopo di preservarli.